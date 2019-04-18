В Мордовии осужденным помогают бороться с алкогольной и наркотической зависимостью

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии внедряется программа в отношении лиц, которые имеют алкогольную и наркотическую зависимость.

Указанная программа направлена на создание комплекса мер для осуществления социально-психологической работы и лечения с целью восстановления физического и психического состояния осужденных.

Осужденные, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость, находящиеся в состоянии вынужденной ремиссии, были зачислены в специальный отряд, за которым закреплены наиболее ответственные и опытные сотрудники.

Групповые психокоррекционные мероприятия проводятся по специально разработанной программе психологической коррекции мотивационно-смысловой сферы наркозависимых осужденных.

Осужденные, которые проходят курс, ведут тетради самоподготовки для записи лекционных и самостоятельно изучаемых материалов, а также индивидуальный дневник самоанализа, чтобы научиться различать собственные чувства и глубже познать себя.

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Источник: 13.fsin.su