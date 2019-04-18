В Мордовии прокуратура ведет борьбу с нарушениями трудового законодательства

С начала нынешнего года в Мордовии благодаря вмешательству прокуратуры работникам различных организаций была выплачена задолженность по заработной плате в размере более 70 млн рублей.

Задолженность была выплачена более 4 тыс. работников.

Благодаря действиям сотрудников прокуратуры за нарушение трудового законодательства к дисциплинарной ответственности было привлечено 120 лиц, к административной – 93. Кроме того, по материалам прокурорских проверок было возбуждено 2 уголовных дела по факту рассматриваемых нарушений.

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Источник: prokrm.ru