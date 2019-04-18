Жителя Саранска оштрафовали за создание подставного юридического лица

В Саранске суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном образовании юридического лица.

В начале июля 2017 года 33-летний житель Саранска предоставил знакомому свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как руководителе ООО «Стройрекорд», не планируя управлять данным юридическим лицом и осуществлять коммерческую деятельность.

13 июля 2017 года налоговым органом в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о горожанине как директоре ООО «Стройрекорд».

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении обвиняемого была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru