35-летний житель Саранска пытался совершить кражу в сетевом магазине

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего местного жителя, пытавшегося украсть товары из сетевого магазина.

Вечером 16 апреля сотрудники Росгвардии прибыли в торговый центр, расположенный в Пролетарском районе города. 35-летний посетитель сетевого магазина, расположенного в указанном торговом заведении, пытался пронести мимо кассы корзину с продуктами, алкогольными напитками и гигиеническими принадлежностями общей стоимостью около 3,5 тыс. рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали горожанина и передали его для дальнейшего разбирательства полицейским.

Также читайте о том, что несовершеннолетний житель Саранска подозревается в краже велосипеда.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia