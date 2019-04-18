Житель Мордовии, страдающий психическим расстройством, был уличен в совершении нескольких преступлений

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 33-летнего местного жителя, уличенного в применении насилия в отношении полицейского, хулиганстве и совершении других преступлений.

В ночь на 10 декабря прошлого года 33-летний гражданин, имея при себе охотничье ружье, проник в храм, расположенный в селе Мордовские Парки Краснослободского района, и произвел в данном здании несколько выстрелов. Прибывшие на место инцидента родственники мужчины и сотрудники правоохранительных органов пытались его утихомирить. В ответ на это гражданин ещё несколько раз выстрелил, выбрался из храма через оконный проем и попытался скрыться. Преследовавшего его полицейского житель Мордовии ударил украденным церковным инвентарем. В итоге мужчина был задержан.

Стражами порядка было установлено, что за несколько часов до прихода в храм гражданин угрожал убийством двум женщинам.

В ходе проведения судебной психиатрической экспертизы выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством, которое не позволяет ему осознавать свои действия.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Мордовии находятся на рассмотрении суда для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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Источник: mordovia.sledcom.ru