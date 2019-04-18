В Саранске произошел пожар возле строящейся поликлиники

В Саранске произошел пожар на территории строительной площадки.
Утром 18 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Волгоградской. Возле строящегося здания поликлиники загорелся утеплитель. Площадь распространения пламени составила около 40 квадратных метров.
В результате данного пожара никто, к счастью, не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности во время проведения строительных работ.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru