В Лямбирском районе в результате пожара погиб мужчина

В Лямбирском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Вечером 18 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Красный Дол. На улице Верхней загорелся жилой дом №1.

К моменту приезда пожарных владелица постройки 1965 года рождения успела самостоятельно ликвидировать возгорание. В результате пожара погиб супруг женщины 1962 года рождения. Хозяйка дома обнаружила возгорание, вернувшись с работы.

По предварительным данным, муж владелицы жилья в момент возгорания спал. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошел пожар возле строящей поликлиники.

Источник: 13.mchs.gov.ru