Неизвестная мошенница лишила денег 82-летнюю жительницу Саранска

В Саранске неизвестная мошенница ограбила 82-летнюю пенсионерку.

Недавно на улице 82-летняя жительница Саранска познакомилась с женщиной, которая якобы приехала в город из другой страны и искала место для временного проживания. Пенсионерка предложила новоиспеченной знакомой пожить в одной из комнат её квартиры. Последняя приняла данное предложение. После этого женщина пожаловалась старушке на трудное материальное положение, а также сообщила о том, что её автомобиль был арестован. Пенсионерка одолжила мошеннице 50 тыс. рублей под залог золотых украшений.

Получив деньги, женщина покинула квартиру пенсионерки и не вернулась обратно. Оставленные мошенницей украшения оказались бижутерией.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время занимаются розыском мошенницы.

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Источник: 13.mchs.gov.ru