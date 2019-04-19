В Саранске осудили местного жителя, исполосовавшего ножом родного брата

В Саранске суд вынес приговор в отношении 26-летнего местного жителя, который нанес ножевые ранения своему 34-летнему родному брату.

17 ноября прошлого года 26-летний житель Саранска распивал алкогольные напитки в компании своего 34-летнего родного брата. В ходе попойки между родственниками вспыхнула ссора. Конфликт произошел из-за того, что старший участник застолья стал навязывать брату тюремные порядки и нравы. В процессе выяснения отношений 26-летний парень несколько раз ударил ножом родственника в область грудной клетки. После этого преступник вызвал бригаду медицинских работников.

Пострадавшего, который в прошлом году был освобожден из тюрьмы, удалось спасти.

Стражами порядка также было установлено, что в ночь на 26 декабря минувшего года 26-летний злоумышленник похитил два ноутбука, общая стоимость которых составляет 35,6 тыс. рублей, из квартиры своей бывшей сожительницы.

Решением суда в отношении 26-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф