В Саранске в ДТП пострадал 22-летний автомобилист

В Октябрьском районе Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадал 22-летний автомобилист.

Происшествие произошло ранним утром 18 апреля на улице Осипенко. 22-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», в определенный момент движения врезался в световую опору.

Водитель иномарки получил телесные повреждения. Молодой человек был госпитализирован в ГБУЗ РМ «МРЦКБ».

В ближайшее время сотрудники Госавтоинспекции выяснят, по какой причине иномарка врезалась в световую опору.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП с участием автомобиля и экскаватора-погрузчика пострадала пенсионерка.

Источник: гибдд.рф