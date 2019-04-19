В Саранске 59-летняя женщина пострадала по причине падения в салоне автобуса

В Саранске 59-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Указанный инцидент произошел утром 18 апреля в Октябрьском районе города. В салоне автобуса марки МАЗ, за рулем которого находился 55-летний водитель, во время движения по проспекту 70 лет Октября упала 59-летняя пассажирка.

Пострадавшая получила ушибы. Женщина доставлялась в ГБУЗ РМ «РКБ №4», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате падения в салоне автобуса пострадала 68-летняя пенсионерка.

Источник: гибдд.рф