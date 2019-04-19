В Темниковском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

ДТП произошло днём 18 апреля на 16-м километре дороги, соединяющей Темников и Жегалово. 44-летний водитель автомобиля марки «Тойота» в определенный момент движения допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет. Затем машина опрокинулась.

Водитель иномарки и его 40-летний пассажир были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Темниковская РБ».

Известно, что в момент ДТП автомобилист был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф