В Ковылкино был задержан пьяный водитель легковушки

В Ковылкино сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя легкового автомобиля.

Днём 18 апреля на улице Фролова сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-2107. За рулем транспортного средства находился 29-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее автомобилист уже привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники ГИБДД в течение нескольких минут задержали двух пьяных водителей.

Источник: гибдд.рф