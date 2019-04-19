В Темникове прошла акция «Сохрани жизнь ребенку»

В Темникове сотрудники МЧС приняли участие в акции под названием «Сохрани жизнь ребенку».

В рамках указанной акции в многодетных семьях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, за счет спонсорских средств были установлены автономные пожарные извещатели.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского районов провели противопожарный инструктаж с представителями многодетных семей, а также вручили им памятки соответствующего содержания.

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Источник: 13.mchs.gov.ru