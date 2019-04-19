В УФСИН РФ по Мордовии завершилась инспекторская проверка

В УФСИН РФ по Мордовии завершилась контрольная инспекторская проверка.

В ходе указанной инспекторской проверки сотрудники ФСИН РФ дали оценку состоянию работы по организации медицинского и материально-бытового обеспечения содержащихся граждан, режима и надзора, воспитательной работе с осужденными, соблюдению законности и прав человека в местах лишения свободы, а также другим направлениям деятельности.

Председатель комиссии, осуществлявшей проверку, Сергей Кухта отметил положительную динамику в развитии учреждений уголовно-исполнительной системы Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su