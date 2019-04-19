Житель Саранска отправится в тюрьму за убийство знакомого

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 36-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

Вечером 30 июня прошлого года 36-летний злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в одной из квартир дома №24, расположенного по адресу – улица Сущинского, где поссорился со своим знакомым. В процессе выяснения отношений злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 8,5 лет лишения свободы.

Сторона защиты намеревалась изменить указанный приговор, обратившись в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru