В прокуратуре Мордовии прошло расширенное заседание коллегии

В прокуратуре Мордовии состоялось расширенное заседание коллегии.
В ходе указанного заседания был рассмотрен вопрос о прокурорско-следственной практике в сфере обеспечения конституционных прав граждан на досудебной и судебной стадиях уголовного судопроизводства при применении особого порядка.
На протяжении минувшего года судами Мордовии в особом порядке было рассмотрено более 3,2 тыс. уголовных дел. Органы дознания направили в суд в сокращенной форме более половины от общего числа расследованных ими уголовных дел.
Кроме того, в минувшем году были зафиксированы нарушения уголовно-процессуального закона, по причине чего для производства дознания в общем порядке было направлено 30 уголовных дел. Для производства дополнительного расследования прокуроры возвратили 53 уголовных дела.
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Источник: prokrm.ru