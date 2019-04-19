В прокуратуре Мордовии прошло расширенное заседание коллегии

В прокуратуре Мордовии состоялось расширенное заседание коллегии.

В ходе указанного заседания был рассмотрен вопрос о прокурорско-следственной практике в сфере обеспечения конституционных прав граждан на досудебной и судебной стадиях уголовного судопроизводства при применении особого порядка.

На протяжении минувшего года судами Мордовии в особом порядке было рассмотрено более 3,2 тыс. уголовных дел. Органы дознания направили в суд в сокращенной форме более половины от общего числа расследованных ими уголовных дел.

Кроме того, в минувшем году были зафиксированы нарушения уголовно-процессуального закона, по причине чего для производства дознания в общем порядке было направлено 30 уголовных дел. Для производства дополнительного расследования прокуроры возвратили 53 уголовных дела.

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Источник: prokrm.ru