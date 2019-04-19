В Саранске был задержан местный житель, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали безработного местного жителя, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

Вечером 16 апреля стражи порядка задержали безработного жителя Саранска 1995 года рождения, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован пакет с синтетическими наркотиками массой более 8 грамм.

Горожанин приобрел запрещенное вещество с целью дальнейшего его сбыта на территории Мордовии.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф