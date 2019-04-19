С начала года в Мордовии было составлено 627 протоколов об административных нарушениях

В Мордовии сотрудники МВД подвели итоги проведения работы по взысканию административных штрафов за первые три месяца нынешнего года.

В районах Мордовии общая сумма административных штрафов, наложенных на протяжении трех первых месяцев нынешнего года, составила более 2 млн рублей. Стражам порядка удалось взыскать 1,66 млн рублей.

В период с января по март нынешнего в Мордовии было составлено 627 протоколов об административных правонарушениях.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф