В Саранске стартовала акция «Уроки жизни»

В Саранске стартовала социальная акция под названием «Уроки жизни».

Указанная акция направлена на профилактику наркомании и асоциального образа жизни в образовательной среде.

Участниками данной акции являются студенты среднего и высшего профессионального образования, которые на конкурсной основе проводят уроки антинаркотической направленности среди учащихся Саранска.

В общей сложности студенты проведут 24 урока антинаркотической направленности.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф