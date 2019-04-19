В Саранске стартовала акция «Уроки жизни»

В Саранске стартовала социальная акция под названием «Уроки жизни».
Указанная акция направлена на профилактику наркомании и асоциального образа жизни в образовательной среде.
Участниками данной акции являются студенты среднего и высшего профессионального образования, которые на конкурсной основе проводят уроки антинаркотической направленности среди учащихся Саранска.
В общей сложности студенты проведут 24 урока антинаркотической направленности.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф