В Рузаевке муниципальные служащие посетили завод «Рузхиммаш»

В Рузаевке для муниципальных служащих была организована экскурсия по территории завода «Рузхиммаш».

Работники районной администрации и её структурных подразделений посетили музей указанного предприятия. Начальник отдела департамента корпоративных коммуникаций ОАО «Рузхиммаш» Наталья Авдеева рассказала гостям об истории заводе и выпускаемой предприятием продукции.

Также муниципальные служащие посетили производственные цеха, где ознакомились с основными циклами изготовления вагонов.

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Источник: ruzaevka-rm.ru