В Рузаевке появилась новая площадь

В Рузаевке появилась площадь Железнодорожников.

Совет депутатов Рузаевки 16 апреля провел очередную сессию, в ходе которой было принято решение о создании площади Железнодорожников. Новая площадь расположена в районе улицы Станционной.

О том, какие именно работы будут проведены на указанной площади, пока что не сообщается.

Также во время сессии обсуждался вопрос об утверждении платы за содержание жилых помещений, рассмотрение которого было отложено до следующей сессии.

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Источник: ruzaevka-rm.ru