В Мордовии строится крупный молочный комплекс

В Дубенском районе в настоящее время ведутся работы по возведению крупного молочного комплекса.

Новый комплекс будет рассчитан на 6450 фуражных коров. Ежедневно на переработку будет направляться 250 тонн молока.

Глава Мордовии Владимир Волков говорит о том, что строящийся комплекс станет одним из крупнейших в России.

Общая стоимость данного проекта составляет более 6 млрд рублей. По предварительной информации, животные для комплекса будут закуплены в Нидерландах и Германии.

Ожидается, что комплекс будет введен в эксплуатацию через три года.

Ранее сообщалось, что в Мордовии растет производство молока.

Источник: mk-saransk.ru