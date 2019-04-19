В одной из колоний Мордовии прошла познавательная викторина

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошла познавательная викторина под названием «Вся жизнь – театр!».

Осужденные с огромным удовольствием приняли участие в указанном мероприятии. Викторина проходила в три тура. В финальной части мероприятия осужденные состязались в знаниях о рок-опере «Юнона и Авось».

Победительницей викторины стала осужденная отряда №7 Таисия Федосеева.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии осужденным помогают бороться с алкогольной и наркотической зависимостью.

Источник: 13.fsin.su