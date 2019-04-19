В Большеигнатовском районе горел заброшенный дом

В Большеигнатовском районе произошло возгорание заброшенного дома.

Утром 18 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Атяшево. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся заброшенный дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 64 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru