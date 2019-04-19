В Мордовии из-за пала сухой травы загорелись 12 домов

В Зубово-Полянском районе по причине пала сухой травы загорелись несколько домов.

19 апреля, в 11:24 сотрудники МЧС получили сообщение о крупном пожаре в населенном пункте Промзино. На улице Озерной по причине пала сухой травы загорелись 12 домов. Одна из воспламенившихся построек является жилой.

Пока что какие-либо сведения о пострадавших в результате пожара не поступали.

В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнём.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru