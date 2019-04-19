34-летний житель Саранска устроил погром в кафе

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего местного жителя, который повредил имущество одного из кафе города.

В ночь на 19 апреля сотрудники Росгвардии прибыли в кафе, расположенное на территории Пролетарского района города. Работник увеселительного заведения сообщил стражам порядка о том, что между компанией, состоящей из нескольких человек, и неизвестным мужчиной вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений последний повредил плазменный телевизор и мебель, а затем скрылся.

В кратчайшие сроки сотрудники Росгвардии задержали дебошира, повредившего имущество развлекательного заведения, в одном из ближайших дворов. Подозреваемым оказался 34-летний житель Саранска.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia