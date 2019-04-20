В Саранске загорелся автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.
Вечером 19 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Строительной. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит автомобиль. Площадь распространения пламени составляла 4 квадратных метра.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске произошел пожар возле строящейся поликлиники.
Источник: 13.mchs.gov.ru