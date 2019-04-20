В Саранске загорелся автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Вечером 19 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Строительной. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит автомобиль. Площадь распространения пламени составляла 4 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru