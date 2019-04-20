Полицейские изъяли оружие и наркотики у жителя Ромоданово

В Ромоданово сотрудники правоохранительных органов изъяли у местного жителя обрез охотничьего ружья, патроны и наркотики.

На территории частного подворья, принадлежащего 38-летнему жителю Ромоданово, стражи порядка обнаружили и конфисковали обрез одноствольного охотничьего ружья, самодельную рукоять к нему, а также пакет с патронами.

Мужчина пояснил, что в прошлом году нашел в лесопосадке охотничье ружье и патроны. Гражданин спилил ножовкой часть ствола и часть деревянного приклада. Таким способом был изготовлен обрез.

Кроме того, полицейские изъяли у жителя Ромоданово порядка 40 грамм маковой соломки. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ.

Также читайте о том, что 34-летний житель Саранска устроил погром в кафе.

Источник: 13.мвд.рф