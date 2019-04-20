В Старошайговском районе горел жилой дом

В Старошайговском районе загорелся жилой дом.

Происшествие произошло вечером 19 апреля на территории села Шигонь. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся жилой дом. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 150 квадратных метров.

В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru