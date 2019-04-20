В Саранске от пневмонии умер ребенок

В Саранске по причине пневмонии умер годовалый ребенок.

По предварительной информации, годовалый малыш скончался вечером 18 апреля в Республиканской инфекционной больнице. В настоящее время имеются сведения о том, что ребенок был доставлен в медицинское учреждение14 апреля. В этот день у малыша была высокая температура. Медики диагностировали у мальчика бронхит и назначили соответствующий курс лечения. После приема препаратов состояние ребенка ухудшилось. Прогрессирование болезни постепенно привело к смертельному исходу.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка стала пневмония.

По информации «Известий Мордовии».

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