В Ичалковском районе горел гараж

В Ичалковском районе произошло возгорание гаража.

Днём 19 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Резоватово. В указанном населенном пункте внезапно воспламенился гараж. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 7 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся гараж.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии из-за пала сухой травы загорелись 12 домов.

Источник: 13.mchs.gov.ru