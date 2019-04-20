Команда прокуратуры Мордовии стала победителем соревнований по мини-футболу

В Саранске недавно завершился чемпионат по мини-футболу среди коллективов физической культуры.

Указанные соревнования проводились в период с 9 февраля по 16 апреля. Победителем данных состязаний стала команда прокуратуры Мордовии. В ходе финального матча сотрудники ведомства со счетом 7:2 обыграли команду ПФ «Атемарская».

В рассматриваемых соревнованиях приняли участие девять команд.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru