Пётр Тултаев провел совещание на городском полигоне твердых бытовых отходов

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 19 апреля провел рабочее совещание на городском полигоне твердых бытовых отходов.

В ходе совещания градоначальник распорядился мобилизовать необходимые силы и средства коммунальных предприятий города для ликвидации самовозгорания.

Также Пётр Тултаев дал прямые поручения руководителям предприятий городского комплекса два раза в день на месте проводить совещания, держать на постоянном контроле ситуацию с тлением и взять пробы воздуха.

19 апреля на полигоне имело место тление. По этой причине, а также из-за пала травы и сжигания мусора в Саранске был зафиксирован запах дыма.

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Источник: adm-saransk.ru