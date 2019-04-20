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Пётр Тултаев провел совещание на городском полигоне твердых бытовых отходов

Пётр Тултаев провел совещание на городском полигоне твердых бытовых отходов

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 19 апреля провел рабочее совещание на городском полигоне твердых бытовых отходов.

В ходе совещания градоначальник распорядился мобилизовать необходимые силы и средства коммунальных предприятий города для ликвидации самовозгорания.

Также Пётр Тултаев дал прямые поручения руководителям предприятий городского комплекса два раза в день на месте проводить совещания, держать на постоянном контроле ситуацию с тлением и взять пробы воздуха.

19 апреля на полигоне имело место тление. По этой причине, а также из-за пала травы и сжигания мусора в Саранске был зафиксирован запах дыма.

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Источник: adm-saransk.ru