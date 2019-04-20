В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Происшествие произошло вечером 19 апреля в селе Монастырское. Загорелся мусорный контейнер, расположенный по адресу – переулок Школьный. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 8 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске загорелся автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru