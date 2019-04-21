В Ардатовском районе водитель легковушки сбил пенсионера на пешеходном переходе

В Ардатовском районе 83-летний пенсионер попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло 20 апреля на 74-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево и Ардатов. По предварительной информации, 83-летний гражданин пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на пенсионера совершил наезд легковой автомобиль марки ВАЗ-2112, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

Пострадавший был госпитализирован.

Водитель легковушки был оштрафован на 1500 рублей.

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Источник: гибдд.рф