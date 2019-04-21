В Ардатовском районе горела квартира

В Ардатовском районе произошло возгорание квартиры.

Происшествие произошло в ночь на 20 апреля в посёлке Тургенево. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №22, расположенного по адресу – улица Молодежная. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru