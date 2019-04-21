В Темникове прошла акция «Засветись!»

В Темникове сотрудники Госавтоинспекции вместе со школьниками провели акцию под названием «Засветись!».

Дабы наглядно продемонстрировать жителям Темникова эффективность использования световозвращающих элементов, школьники разделились на две группы, обозначая себя в свете автомобильных фар. Ребята со световозвращающими браслетами и значками были заметны издалека, других участников акции не было видно, несмотря на яркую одежду.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф