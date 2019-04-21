В Ардатовском районе горело бесхозное строение

В Ардатовском районе произошло возгорание бесхозного строения.

Утром 20 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Старое Ардатово. Возле дома №50, расположенного по адресу – улица Пролетарская, загорелось бесхозное строение. Площадь распространения пламени составляла 60 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске загорелся мусорный контейнер.

Источник: 13.mchs.gov.ru