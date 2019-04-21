В Ардатовском районе горело бесхозное строение

В Ардатовском районе произошло возгорание бесхозного строения.
Утром 20 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Старое Ардатово. Возле дома №50, расположенного по адресу – улица Пролетарская, загорелось бесхозное строение. Площадь распространения пламени составляла 60 квадратных метров.
В результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске загорелся мусорный контейнер.
Источник: 13.mchs.gov.ru