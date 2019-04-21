Житель Рузаевки, вспоминая обиды прошлых лет, избил приятеля

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, который избил своего приятеля.

20 марта нынешнего года на остановке общественного транспорта 29-летний ранее судимый житель Рузаевки, вспоминая обиды прошлых лет, несколько раз ударил своего 30-летнего приятеля по голове.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины ушибы и переломы.

В отношении 29-летнего жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф