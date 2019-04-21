В Кочкуровском районе горело частное подворье

В Кочкуровском районе произошел пожар на территории частного подворья.

Утром 20 апреля сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о пожаре в селе Кочелай. На улице Ленина загорелись надворные постройки и частный жилой дом №28. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 45 квадратных метров.

В результате данного инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru