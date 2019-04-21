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Мошенники продали жителю Мордовии зарядное устройство вместо мобильного телефона

Мошенники продали жителю Мордовии зарядное устройство вместо мобильного телефона

Неизвестные мошенники продали жителю Ромодановского района зарядное устройство вместо мобильного телефона.

Недавно 50-летний житель села Белозерье указанного района оформил на одном из сайтов заказ на покупку мобильного телефона. Спустя некоторое время в почтовом отделении сельчанин получил посылку с товаром и заплатил за неё 8,7 тыс. рублей. Придя домой, мужчина обнаружил, что ему вместо мобильного телефона было прислано зарядное устройство. Связаться с продавцом пострадавшему не удалось.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф