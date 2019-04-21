Мошенники продали жителю Мордовии зарядное устройство вместо мобильного телефона

Неизвестные мошенники продали жителю Ромодановского района зарядное устройство вместо мобильного телефона.

Недавно 50-летний житель села Белозерье указанного района оформил на одном из сайтов заказ на покупку мобильного телефона. Спустя некоторое время в почтовом отделении сельчанин получил посылку с товаром и заплатил за неё 8,7 тыс. рублей. Придя домой, мужчина обнаружил, что ему вместо мобильного телефона было прислано зарядное устройство. Связаться с продавцом пострадавшему не удалось.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф