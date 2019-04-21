Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:4 проиграла ФК «Спартак-2»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:4 уступила победу ФК «Спартак-2» из Москвы.

Указанный матч прошел 20 апреля в Москве. Авторами забитых голов стали Сильванус Нимели, Павел Маслов, Александр Руденко и Солтмурад Бакаев.

У игроков «Мордовии» неоднократно возникали опасные моменты, но удача отвернулась от мордовских футболистов. В данном случае имела место та ситуация, когда обстоятельства подыгрывают одним и препятствуют другим.

В текущем сезоне мордовская команда впервые проиграла с таким крупным счетом.

По информации пресс-службы ФК «Мордовия».

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Источник: fc-mordovia.ru