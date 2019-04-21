В Мордовии в результате ДТП погибли три человека

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Происшествие произошло утром 21 апреля на 5-м километре дороги, соединяющей Темников и Теньгушево. По предварительной информации, 57-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-2104, не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и врезалось в дерево.

От полученных телесных повреждений автомобилист и один из его попутчиков скончались на месте происшествия. Ещё один участник ДТП скончался в больнице.

По информации «Известий Мордовии».

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