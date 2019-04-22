В Торбеевском районе сгорел дачный дом

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил дачный дом.

Происшествие произошло днём 21 апреля в селе Носакино. По предварительной информации, из-за пала сухой травы на улице Весенней загорелись дачный и два заброшенных дома. Площадь распространения пламени составила 232 квадратных метра.

Огонь полностью уничтожил указанные постройки.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru