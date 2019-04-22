В Мордовии полицейские провели операцию «Арсенал»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Арсенал».

Указанная операция проводилась в период с 10 по 11 апреля. Во время рейдов стражи порядка выявили девять фактов незаконного хранения, изготовления оружия и боеприпасов. Кроме того, в рамках операции было раскрыто три ранее совершенных преступления.

Также в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия было выявлено два административных правонарушения, связанных с оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Помимо этого, сотрудники ММО МВД РФ «Торбеевский» возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, которое местный житель совершил 10 апреля, используя незарегистрированное охотничье ружье.

В общей сложности во время операции было изъято девять единиц огнестрельного оружия, 250 грамм пороха и 43 единицы боеприпасов различного калибра.

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Источник: 13.мвд.рф