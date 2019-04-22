Сотрудники МЧС знакомят жителей Мордовии с правилами сжигания сухой травы

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов совместно с сотрудниками и работниками пожарно-спасательной части №17 города Ковылкино проводят ежедневные отработки населенных пунктов, наиболее подверженных горению сухой травы.

Целями указанных мероприятий являются выявление граждан, сжигающих мусор и сухую растительность с нарушением правил пожарной безопасности, а также разъяснение населению требований пожарной безопасности.

За две недели сотрудниками МЧС было отработано 23 населенных пункта, более 500 граждан были проинструктированы мерам пожарной безопасности, а также в отношении восьми лиц были составлены административные протоколы за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании мусора и сухой растительности.

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Источник: 13.mchs.gov.ru