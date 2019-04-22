В Атяшевском районе загорелся заброшенный дом

В Атяшевском районе произошло возгорание заброшенного дома.

Утром 21 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Ахматово. На улице Ленина загорелся дом №9, в котором в настоящее время никто не проживает. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 60 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru