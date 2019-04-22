В одном из исправительных учреждений Мордовии отремонтировали комнату приема посылок

В исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии была отремонтирована комната приема передач и посылок для осужденных.

Во время ремонта была произведена отделка и покраска стен, обновлено покрытие пола и заменено освещение. Кроме того, была закуплена и установлена необходимая мебель, а также размещена наглядная агитация

Для посетителей, которые прибывают вместе с детьми, в комнате имеются детский стульчик для кормления, пеленальный столик, игрушки, книжки и телевизор.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su