В Саранске ребенок отравился средством для чистки труб

В Саранске 2-летняя девочка оказалась в реанимации, выпив средство для чистки труб.

Происшествие произошло больше недели назад. По предварительной информации, вечером родители 2-летней девочки, вернувшись из магазина, оставили у порога пакет с бытовой химией. Из-за невнимательности взрослых ребенок добрался до указанного пакета. Девочка решила попробовать на вкус средство для чистки труб. Родители поздно заметили дочь, держащую в руках пластиковую бутылку с упомянутым средством.

Девочка была доставлена в реанимационное отделение одной из больниц Саранска. Медики диагностировали у ребенка химический ожог пищевода. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

По информации «Известий Мордовии».

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